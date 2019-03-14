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Dünya, Cemal Kaşıkçı

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten

İnterpol tarafından, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.

Kemal Karadağ   | 14.03.2019
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten

Ankara

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 15 Kasım 2018'de 18 şüpheli ve 21 Aralık 2018'de de 2 şüpheli hakkında kırmızı bülten talebinde bulunulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, İnterpol Genel Sekreterliğince başvuruya istinaden toplam 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı kaydedildi.

Bülten uyarınca, 20 şüpheli dünyanın her yerinde aranacak.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

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