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Dünya

'Özgürlük konvoyu' Brüksel'de de yasaklandı

Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla yola çıkan araç konvoyu, Paris'in ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de de yasaklandı.

Ömer Tuğrul Çam   | 10.02.2022
'Özgürlük konvoyu' Brüksel'de de yasaklandı

Brüksel

Kanada’nın başkenti Ottawa’daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, farklı kentlerden yola çıkarak hafta sonu Fransa'nın başkenti Paris’e varmayı ve gelecek hafta başında diğer Avrupa kentlerinden gelenlerle Brüksel'e girmeyi hedefliyordu.

Belçika Federal Hükümeti ile Başkent Brüksel Bölgesi Yerel Hükümeti yetkilileri, Avrupa Birliği kurumları ile NATO'ya ev sahipliği yapan kentte gösteriye izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yetkililerce yapılan açıklamada, gösteri için izin başvurusu yapılmadığı belirtilerek konvoyun Brüksel'e alınmaması için yollarda ve sınırlarda kontroller yapılacağı bildirildi.

Ottawa’da aşı karşıtı kamyoncular 29 Ocak’ta eylem başlatmış, kentin ana yollarına park eden kamyonlar nedeniyle şehir sakinlerinin hayatını olumsuz etkilenmişti. Kent sakinlerini bezdiren kamyon kornaları, mahkeme kararıyla susturulmuştu.

Son günlerde Avrupa ülkelerinde de özellikle sosyal medya üzerinden benzer eylem çağrıları yapılıyordu. Çeşitli Avrupa kentlerinden gelen araçların ve kamyonların Brüksel'de buluşması hedefleniyordu.

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