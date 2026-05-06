Özgürlük Filosu’na ait 4 tekne Yunan kara sularında ilerliyor

Nuri Aydın, Bekir Aydoğan
06 Mayıs 2026•Güncelleme: 06 Mayıs 2026
Küresel Sumud Filosu yetkililerince yapılan açıklamada, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin Mora Yarımadası ile Girit arasında Yunanistan kara sularında ilerleyişini sürdürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, Küresel Sumud Filosu’na ait 32 teknenin de Girit’in güney açıklarında koordineli şekilde beklediği ve filonun hareket planının ilerleyen saatlerde netleşeceği belirtildi.
Öte yandan, Küresel Sumud Filosu'na katılması beklenen Marmaris’teki teknelerin hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlanırken aktivistlerin eğitimlerinin ise sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Gazze’ye doğru hareket öncesi filoların birleşme süreci için denizdeki hava koşulları ve güvenli seyir stratejisine ilişkin seçeneklerin değerlendirildiği aktarıldı.