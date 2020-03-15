Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Özbekistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Özbekistan'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken, Kazakistan'da vaka sayısı 8'e ulaştı.

Nur Sultan,Taşkent,Tiflis   | 15.03.2020
Özbekistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Özbekistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Ülkenin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'dan dönen bir Özbekistan vatandaşında Kovid-19'un tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, salgının tespit edildiği ülkelerden gelen ve 14 gün süreyle gözlem altında tutulan 7 bin 700 kişiden 5 bin 600'ünün karantinadan çıkarıldığı aktarıldı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Epidemiyoloji Ajansı Müdürü Bahrom Almatov, yaptığı açıklamada, Kovid-19 rastlanan vatandaş ile temas edenlerin belirlendiğini belirterek, "Ayrıca hastayla Fransa'dan aynı uçakta gelenlerin listesi çıkarıldı. Onların karantina altına alınmasına yönelik çalışmalar başlatıldı." dedi.

Kazakistan'da vaka sayısı 8'e ulaştı

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, düzenlediği brifingde, ülkede Kovid-19'a iki kişide daha rastlandığını belirterek, "Biri dün İtalya'dan, diğeri de Güney Kore'den gelen vatandaşlarımız. Transit yolcular hariç hastalarla aynı uçaklarda gelenler hastanelere kaldırıldı." şeklinde konuştu.

Böylece ülkede vaka sayısının 8'e ulaştığını dile getiren Birtanov, 1400'ün üzerinde vatandaşın hastanelerde, 545'in de ev karantinalarında olduğunu bildirdi.

Birtanov, vatandaşları kalabalık yerlerden uzak durmaya, hijyen kurallarına uymaya ve panik yapmamaya çağırdı.

Gürcistan'da 30 hastadan biri iyileşti

Gürcistan'da Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Maria Ezurgbaia, yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında tutulan 30 hastadan birinin iyileştiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk-İş'ten 'koronavirüs fırsatçıları'na tepki
İran'da koronavirüs nedeniyle 2. tur milletvekili seçimleri ertelendi
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs şüphesi bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır
Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu koronavirüs gölgesinde yapılıyor
Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 199 oldu

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs şüphesi bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs şüphesi bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır

Özbekistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 199 oldu

Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu

Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu

Uzmanından 'dezenfektan' uyarısı

Uzmanından 'dezenfektan' uyarısı

'Avustralya girecek herkes kendini 14 gün tecrit edecek'

'Avustralya girecek herkes kendini 14 gün tecrit edecek'