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Dünya

Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Ekim'de yapılacak

Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için 24 Ekim'de sandık başına gidilecek.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 23.07.2021
Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Ekim'de yapılacak

Taşkent

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Sayniddin Nizamhocayev, düzenlediği basın toplantısında, komisyonun, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdığını belirtti.

Nizamhocayev, seçim kampanyasının da bugünden itibaren başladığını kaydetti.

Özbekistan parlamentosunun üst kanadı olan Senato Genel Kurulu, şubatta, cumhurbaşkanlığı seçiminin aralıktan ekim ayına alınmasını tasarlayan yasa değişikliğini onaylamıştı. Yeni düzenlemeye göre, daha önce aralık ayının 20'sinden sonraki ilk pazar günü yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçiminin, ekim ayının 20'sinden sonraki ilk pazar gerçekleştirilmesi belirlenmişti.

Cumhurbaşkanının 5 yıllığına seçildiği ülkede son cumhurbaşkanlığı seçimi Aralık 2016'da gerçekleştirilirken, bu seçimi 3 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 88,61'inin oyunu alan Şevket Mirziyoyev kazanmıştı.

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