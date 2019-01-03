Özbekistan'da 'çıkış vizesi' uygulaması iptal edildi

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Özbekistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Ağustos 2017'de, yurt dışına seyahat izni veren çıkış vizesi uygulamasının iptal edilmesini ve bunun yerine ikinci bir pasaport uygulamasını öngören kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Söz konusu kararnameye göre, yurt dışına çıkış izni uygulaması 1 Ocak itibarıyla iptal edildi. Yurt dışına çıkacak Özbek vatandaşlar, bundan sonra alacakları ikinci bir pasaportu kullanacak.

Açıklamada, Özbekistan'ın vize rejimi uyguladığı ülkelere seyahat etme hakkı sağlayan yurt dışına çıkış vizesi uygulamasının 1995’ten bu yana geçerli olduğu anımsatıldı.

Yeni uygulamada, yurt dışına çıkış sağlayacak ikinci pasaport, 16 yaş üstü vatandaşlara 10 yıllık, 16 yaş altı vatandaşlara ise 5 yıllık süreyle verilecek.

Özbekistan'da, şimdiye kadar pasaportlar, hem ülke içinde kimlik yerine, hem de yurt dışına seyahatler için kullanılıyordu. Vatandaşlar, yurt dışına seyahat etmeleri için pasaportlarına, emniyet birimlerince yurt dışına çıkış izni veren ve 2 yıl boyunca geçerli olan çıkış vizesi alıyordu.

Muhabir:Bahtiyar Abdukerimov