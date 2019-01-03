Etnik köyde zamanda yolculuk

BANOVİCİ - Aldıjana Hadzıc

Bosna Hersek'in orta kesimindeki Banovici şehri yakınında kurulan Mackovac Etnik Köyü, içinde barındırdığı farklı dönemlere ait antika eşyalarla ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Osmanlı döneminden İkinci Dünya Savaşı'na kadar birçok eski eşyayı barındıran ve bu özelliği ile açık hava müzesini andıran köy, eski zanaatların yaşatıldığı dükkanlarla da ülke kültürü ve tarihine ışık tutuyor.

Girişindeki "stres ve üzüntü yasaktır" yazısıyla dikkati çeken etnik köyde, hala işleyen bir değirmen de bulunuyor.

Köyün sakinlerinden ve zanaatkarlarından Amel Ahmetovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etnik köyün yabancı turistlerin yoğun ilgisini çektiğini belirterek köydeki dükkan sahiplerinin de eski eşyalar konusunda ziyaretçilere bilgiler verdiğini anlattı.

Etnik köyün 8 yıl önce kurulduğunu söyleyen Ahmetovic, "Ziyaretçilerimize 30 binden fazla antik eşyayı yakından görme ve inceleme imkanı sunuyoruz. Köyün içinde bir demir ustamız ve işleyen bir değirmenimiz var." ifadelerini kullandı.

Ahmetovic, etnik köyün içinde 1966'da inşa edilmiş bir "Bey Evi" de bulunduğunu belirterek bu evde Osmanlı kültür ve geleneklerine ait bakır ibrik, çaydanlık, kahve öğütücüsü ve örgü şişi gibi çok sayıda eşyanın sergilendiğini kaydetti.

Ziyaretçilere geleneksel Boşnak halk şarkıları sevdalinkalar eşliğinde keyifli bir gezi sunduklarını ifade eden Ahmetovic, "Köye gelenler adeta zamanda yolculuğa çıkıyor. Eski zamanlardaki gibi kahve eşliğinde keyif yaparak ve şarkılar söyleyerek rutinden uzaklaşma imkanı sunuyoruz." dedi.

Osmanlı koleksiyonuna yoğun ilgi

Köy içinde dikkat çeken en önemli koleksiyonlardan biri Fikret İbrisimovic'e ait saat koleksiyonu. İbrisimovic'in daha çok Osmanlı dönemine ait saatleri, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Etnik köyün genelinde görülebilecek Osmanlı dönemine ait eşyalar ziyaretçilerin en çok ilgisini çekenler arasında yer alıyor. Özellikle 16. ve 18. yüzyıllar arasındaki döneme ait eski Osmanlı silahları, bakır ve altından yapılmış el işi eşyalar, ziyaretçilerin en çok merak ettikleri arasında bulunuyor.

Etnik köyde Osmanlı'nın yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'na ait eşyalar da sergileniyor. Savaş zamanına ait silah ve mühimmatlar, büyük ilgi görüyor.

Bosna Hersek'te yıllar önce kullanılan takıların da yakından incelenebileceğini köyde, el yapımı müzik enstrümanları, eski paralar, geleneksel kıyafetler, ahşap eşyalar ve eski mutfak gereçlerine de rastlamak mümkün.