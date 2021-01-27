Euro
8.94
Dolar
7.36
BIST 100
1,533.45
Altın
1,847.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Soylu konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Özbekistan, Kovid-19'a karşı aşılama sürecini nisan ayında başlatacak

Özbekistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama sürecini nisan ayında başlatmayı planlıyor.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 27.01.2021
Özbekistan, Kovid-19'a karşı aşılama sürecini nisan ayında başlatacak

Taşkent


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Özbekistan Sıhhi ve Epidemiyolojik Refah Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, yaptığı açıklamada, ülkede aşıların taşınacağı ve muhafaza edileceği özel araç ve soğutucuların hazırlandığını kaydetti. 

Atabekov, bu nedenle ülkede Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin nisan ayında başlayacağını söyledi.

Hükümet, Pfizer/BioNTech aşısından 100 bin doz sipariş verildiğini duyurmuştu.

Ülkede Rus aşısı Sputnik V'nin hızlandırılmış tescil süreci de devam ediyor.

Çin’in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketince geliştirilen aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri sürüyor.

Kovid-19 vakasının ilk defa Mart 2020’de görüldüğü Özbekistan’da, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 39 artarak 78 bin 510’a, virüsten iyileşenlerin sayısı 85 artarak 76 bin 997’ye çıktı.

Hastanelerde 892 kişinin tedavisi sürerken, şimdiye kadar 621 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özbekistan, Kovid-19'a karşı aşılama sürecini nisan ayında başlatacak
Asya-Pasifik ülkelerinin çoğunda Kovid-19'a karşı aşılama süreci başlamadı
İleri alerji tanısı bulunanlar hastanelerde Kovid-19 aşısı olacak
Türk bilim insanları Çin ortaklığında koronavirüs ilacı geliştirilmesine katkı sağlayacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bu akşam toplanacak

Benzer haberler

Özbekistan, Kovid-19'a karşı aşılama sürecini nisan ayında başlatacak

Özbekistan, Kovid-19'a karşı aşılama sürecini nisan ayında başlatacak

Özbekistan-Türkiye ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Kazakistan-Özbekistan arasında hızlı tren seferleri için demir yolu hattı inşa edilecek

Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke oldu

Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke oldu