Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.84
BIST 100
90,589.73
Altın
1,305.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Oxford’taki çocuklardan 'Gönlümüz Bir Soframız Bir' mesajı

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 01.06.2019
Oxford’taki çocuklardan 'Gönlümüz Bir Soframız Bir' mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

"Oxford’taki çocuklarımızın tüm Türkiye’ye selamı var" başlığıyla yayınlanan videoda, Oxford'daki çocukların, " Oxford'tan selamlar, Türkiye, Suudi Arabistan, Sudan... Dünyadaki herkese mutlu ramazanlar. Gönlümüz bir soframız bir." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?