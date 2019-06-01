Oxford’taki çocuklardan 'Gönlümüz Bir Soframız Bir' mesajı
Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.
Oxford’taki çocuklarımızın tüm Türkiye’ye selamı var! #GönlümüzBirSoframızBir pic.twitter.com/2Cl0G83Nmi— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 1 Haziran 2019
"Oxford’taki çocuklarımızın tüm Türkiye’ye selamı var" başlığıyla yayınlanan videoda, Oxford'daki çocukların, " Oxford'tan selamlar, Türkiye, Suudi Arabistan, Sudan... Dünyadaki herkese mutlu ramazanlar. Gönlümüz bir soframız bir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.