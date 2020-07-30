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Dünya

Ottawa'da iki gecelik otel rezervasyonu yaptıranlara 100 dolarlık hediye kartı

Kanada’nın federal başkenti Ottawa’daki otellerden herhangi birinde iki gecelik rezervasyon yaptıran herkese 100 dolarlık hediye kartı verilecek.

Seyit Aydoğan   | 30.07.2020
Ottawa'da iki gecelik otel rezervasyonu yaptıranlara 100 dolarlık hediye kartı

Toronto

Ottawa’daki turizm kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ve 400’ü aşkın üyesi bulunan Ottawa Tourism’den yapılan açıklamada, uygulamanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörünü canlandırmak için başlatıldığı belirtildi. 

Açıklamada, 100 dolarlık hediye kartından yararlanmak için rezervasyonların 30 Eylül 2020'ye, konaklamanın ise 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Hediye kartlarının otele girişte verileceği bildirilen açıklamada, kartların kentteki turistik aktivitelerin tamamında, alışveriş merkezlerinde, lokantalar ve tekne turlarında kullanılabileceği açıklandı.

Ottawa Tourism Başkan Yardımcısı Catherine Callary, kampanyanın sadece Ottawa’ya dışarıdan gelen ziyaretçiler için değil, başkentin sakinleri için de geçerli olduğunu vurguladı.

Callary, "Kendi arka bahçesinde turist olmak isteyenler de bu fırsattan yararlanabilir. Ottawa turizmi 43 bin kişiyi istihdam eden ve yıllık 2,2 milyar dolar getirisi olan, Ottawa için çok önemli bir sektördü. Bu sektörü eski günlerine geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz’’ dedi.

Callary, Ottawa'nın turizm endüstrisinin Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendiğini ve sektörün yeniden ayağa kalkmasının yıllar alacağını belirtti.

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