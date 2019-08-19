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Dünya

Oscar ödüllü Bardem'den Trump'a 'iklim' eleştirisi

Oscar ödüllü İspanyol aktör Bardem, ''Hepimizin, Trump yönetimine söyleyecek birkaç sözü var. Paris İklim Anlaşması'ndan hiçbir şekilde çekilemezsin. İklim değişikliği gerçekleşiyor, bunu inkar edemezsiniz." dedi.

Betül Yürük   | 19.08.2019
Oscar ödüllü Bardem'den Trump'a 'iklim' eleştirisi

Birleşmiş Milletler

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, BM Genel Merkezinde katıldığı panelde, küresel ısınma nedeniyle tehdit altındaki okyanusların korunması çağrısında bulundu.

AA muhabirinin, "Hava kirliliğine en fazla neden olan ülkeler arasında yer alan ve aynı zamanda Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ABD'ye, Trump yönetimine mesajınız nedir?" sorusu üzerine, Bardem, şunları kaydetti:

"Hepimizin, Trump yönetimine söyleyecek birkaç sözü var. Paris İklim Anlaşması'ndan hiçbir şekilde çekilemezsin. Durum ciddi, iklim değişikliği gerçekleşiyor, bunu inkar edemezsiniz, inkar edilemez çünkü bu bir gerçek. Trump yönetimine şunu söylemek istiyorum; çevrenizde yaşananlara dikkatli bakın, doğanın bize ne dediğine kulak verin.

Sıcak hava dalgaları sürekli vuruyor, bu yaz Avrupa'yı vurdu, plajda yürürken her yerde plastik görüyoruz, plastikler her yerde yüzüyor, bu bir gerçek, kimse kafasından uydurmuyor. Paris İklim Anlaşması hepimiz için ve kimse bundan çıkar sağlamayacak."

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