Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.09
Dolar
5.37
BIST 100
103,901.50
Altın
1,285.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Dünya

'Ortaklık Konseyi' 15 Mart'ta Brüksel'de toplanacak

AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi", dört yıl aranın ardından 15 Mart'ta Brüksel'de toplanacak. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB kanadından Yüksek Temsilci Mogherini başkanlık edecek.

Yusuf Hatip  | 05.03.2019
'Ortaklık Konseyi' 15 Mart'ta Brüksel'de toplanacak

Brüksel

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Anlaşması kapsamında AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi" toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de 15 Mart'ta yapılacak. 

AB ile kurumsal diyaloğun devamı ve çeşitlendirilmesi bakımından önemli olan toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB heyetine Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlık edecek.

Toplantıya AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da katılacak.

Taraflar, bölgesel konular ve ikili ilişkileri kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulacak. Bu kapsamda vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, katılım sürecinde gelinen nokta, terörle mücadelede iş birliği gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 53'üncü toplantısı 18 Mayıs 2015'te Brüksel’de gerçekleştirilmişti.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu'nun, Brüksel temasları kapsamında 13-14 Mart'ta düzenlenecek Suriye konferansına katılması öngörülüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi
Hanoi zirvesi sonrası Kore yarımadasının geleceği
Devrimin 40. yılında İran: Siyasal ve toplumsal dönüşümün seyri

Benzer haberler

Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem

Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem

AB ve Katar'dan havacılık anlaşması

AP'den tek saate 'yeşil ışık'

AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti

AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti
Zarif'ten 'her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz' eleştirisi

Zarif'ten 'her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz' eleştirisi
Bosna Hersek AB'den 'aday ülke' statüsü bekliyor

Bosna Hersek AB'den 'aday ülke' statüsü bekliyor