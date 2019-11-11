Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmasını ummak beyhudedir
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir." denildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır." ifadelerine yer verildi.
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