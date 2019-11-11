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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmasını ummak beyhudedir

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir." denildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.11.2019
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmasını ummak beyhudedir

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır." ifadelerine yer verildi.

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