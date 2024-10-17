Dolar
34.19
Euro
37.21
Altın
2,682.18
ETH/USDT
2,631.70
BTC/USDT
67,495.00
BIST 100
8,956.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunu ziyaretinde konuşuyor.
logo
Dünya

Orta ve Batı Afrika'da seller nedeniyle 10 milyon çocuk okula gidemiyor

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), Orta ve Batı Afrika'da aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 10 milyon çocuğun okula gidemediğini bildirdi.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Orta ve Batı Afrika'da seller nedeniyle 10 milyon çocuk okula gidemiyor

Dakar

Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Nijer, Nijerya, Mali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) seller nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin evlerini terk ettiği belirtildi.

Yağışların okul binalarında ciddi hasara yol açtığı, hatta bazılarının yıkıldığı ifade edilen açıklamada, evlerini terk etmek zorunda kalanların büyük kısmının da okullara sığındığı kaydedildi.

Sellerden en çok Mali ve Nijer'in etkilendiği belirtilen açıklamada, okulların Mali'de 1 ay, Nijer'de 3 hafta geç açılacağına işaret edildi.

Açıklamada, 4 ülkede çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle halihazırda 36 milyon çocuğun eğitimini sürdüremediği, seller nedeniyle bu rakama 10 milyon çocuğun daha eklendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da minibüsle tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Bakan Kurum: Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir
Türkiye ve dünya gündemi
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun yapısında değişikliğe gidildi
İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-36" operasyonunda yakalanan 157 zanlı adliyede

Benzer haberler

Nijer'de Fransız sömürge döneminden kalan cadde ve meydan isimleri değiştirildi

Nijer'de Fransız sömürge döneminden kalan cadde ve meydan isimleri değiştirildi

Orta ve Batı Afrika'da seller nedeniyle 10 milyon çocuk okula gidemiyor

Hindistan'ın güneyinde seller nedeniyle eğitime ve kamudaki çalışmaya ara verildi

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacmi 2023'te 37 milyar dolara yükseldi

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacmi 2023'te 37 milyar dolara yükseldi
Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 105 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 105 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en yoksul 10 ülkesinden 9'u Afrika'da

Dünyanın en yoksul 10 ülkesinden 9'u Afrika'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet