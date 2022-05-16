Dolar
15.54
Euro
16.20
Altın
1,816.90
ETH/USDT
2,033.90
BTC/USDT
29,838.00
BIST 100
2,390.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Orban 5. kez Macaristan Başbakanı

Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Genel Başkanı Viktor Orban, Macaristan Ulusal Meclisindeki oylamada tekrar başbakan seçilerek göreve başladı.

Mehmet Yılmaz   | 16.05.2022
Orban 5. kez Macaristan Başbakanı

Budapeşte

Toplam 199 sandalyeye sahip Ulusal Mecliste yapılan gizli oylamada Orban, 133 milletvekilinin oyunu aldı. Oylamada, 27 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, Demokratik Koalisyonu (DK) ve Jobbik oylamaya katılmadı.

Başbakan seçilen Fidesz Genel Başkanı Orban, oylama sonrası parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı.

Orban, bugünkü oylama neticesinde 1998, 2010, 2014 ve 2018 sonrası beşinci kez başbakan seçilmiş oldu.

Fidesz-KDNP koalisyonu mecliste 3'te 2'lik çoğunluğa sahip

Ülkede 3 Nisan'da düzenlenen seçimde iktidardaki Fidesz ve KDNP ittifakı oyların yüzde 54'ünü, DK, Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 34'ünü, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

Mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 57 ve aşırı sağcı Mi Hazank ise 6 milletvekili ile temsil edilirken bir Alman azınlık temsilcisi de milletvekili olarak görev yapacak. Fidesz-KDNP, mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu sahip.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1254 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Malezya'da Kovid-19 vaka sayıları bir haftada yaklaşık yüzde 120 arttı
ASEAN ülkeleri, Kovid-19 aşı kartlarının karşılıklı tanınması konusunda anlaştı
Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırıldı
Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'la mücadelede orduya devreye girmesini emretti

Benzer haberler

Orban 5. kez Macaristan Başbakanı

Orban 5. kez Macaristan Başbakanı

Macaristan AB'nin 'Rusya'ya petrol yaptırımı' teklifini veto edecek