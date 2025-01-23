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Dünya, Yapay zeka

OpenAI, "Operator" isimli yeni yapay zeka aracını duyurdu

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, kullanıcılar için tatil planlama, rezervasyon yapma, market siparişi verme gibi işlemleri yerine getirebilecek yeni yapay zeka aracı Operator'ı tanıttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
OpenAI, "Operator" isimli yeni yapay zeka aracını duyurdu

New York

OpenAI'dan yapılan açıklamada, kullanıcılar için verilen görevleri bağımsız olarak yerine getirecek aracın araştırma ön izlemesinin yayımlandığı bildirildi.

Operator'ın çeşitli tekrarlayan tarayıcı görevlerini yapabileceği ifade edilen açıklamada, yapay zeka aracının bugünden itibaren operator.chatgpt.com adresinden ABD'deki "Pro" kullanıcılarına sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Operator'ın kullanıcılardan öğrenilenlerle iyileştirileceğine değinilerek, uygulamanın Plus, Team ve Enterprise kullanıcılarına genişletilmesinin ve gelecekte bu yeteneklerin ChatGPT'ye entegre edilmesinin planlandığı belirtildi.

Operator'ın zorluklarla karşılaşırsa veya hata yaparsa, kendi kendini düzeltmek için muhakeme yeteneklerinden yararlanabileceğine işaret edilen açıklamada, aracın yardıma ihtiyaç duyduğunda, kontrolü kullanıcıya geri vererek sorunsuz ve işbirliğine dayalı bir deneyim sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, yapay zeka aracının bir web sitesinde gezinmek, yazı yazmak ve düğmelere tıklamak dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirebileceği vurgulandı.

Buna göre Operator, kullanıcılar için form doldurma, tatil planlama, uçuş, otel ve restoran rezervasyonu yapma, market siparişi verme gibi işlemleri yapabilecek.

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