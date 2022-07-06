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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi çalışmaların 9'uncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.
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Dünya

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo'nun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Nuran Erkul Kaya   | 06.07.2022
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti

İstanbul

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Grup İcra Direktörü Mele Kyari, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Barkindo'nun dün saat 23.00'te yaşamını yitirdiğini belirterek, "Ailesi, NNPC, ülkemiz Nijerya, OPEC ve tüm enerji sektörü için çok büyük bir kayıp. Cenaze töreniyle ilgili detaylar kısa süre içinde duyurulacak." ifadelerini kullandı.

Nijerya doğumlu Barkindo, 63 yaşında vefat etti. Barkindo, dün son olarak Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kabul edilmişti.

OPEC Genel Sekreterliği görevine 1 Ağustos 2016'da başlayan Barkindo'nun görevi 31 Temmuz itibarıyla sona erecekti.

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