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Dünya

'Opal kararı, Avrupa ve Ukrayna ile gaz görüşmelerini etkileyecek'

Rusya Enerji Bakanı Novak, Avrupa Adalet Divanı'nın Opal boru hattı kararına ilişkin, "Bu karar elbette Avrupa ve Ukrayna ile yapılacak doğal gaz görüşmelerini etkileyecek." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 12.09.2019
'Opal kararı, Avrupa ve Ukrayna ile gaz görüşmelerini etkileyecek'

Moskova

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Avrupa'da Gazprom'un Opal boru hattında daha fazla kapasiteye erişmesine izin verilmemesini eleştirerek, "Bu karar elbette Avrupa ve Ukrayna ile yapılacak doğal gaz görüşmelerini etkileyecek." ifadesini kullandı.

Novak, Abu Dabi'de Rus devlet kanalı Rossiya 24'e verdiği mülakatta, Avrupa Adalet Divanı'nın Gazprom'un Opal boru hattında daha fazla kapasiteye erişmesine izin verilmemesine yönelik kararını değerlendirdi.

Kararla ilgili olarak bakanlık bünyesindeki avukatların çalışmaya başladığına işaret eden Novak, "Konuya ilişkin belirli bir sonuca vardığımızda açıklama yapacağız ancak bu karar elbette Avrupa ve Ukrayna ile yapılacak doğal gaz görüşmelerini etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol piyasalarındaki son gelişmelere de değinen Novak, "Petrol fiyatlarında yaşanan ufak dalgalanmaları bir trajedi olarak görmüyorum. Son aylarda fiyatlar varil başına 58-62 dolar bandında ve bu bir kriz olduğu anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı olduğunu belirten Novak, şunları kaydetti:

"İran yaptırımlar nedeniyle petrol üretimini geçen yıl günlük 1,5 milyon varil düzeyinde azaltmak zorunda kaldı ve bu İran ekonomisi için son derece olumsuz. İran'ın petrol üretimini yaptırım öncesi seviyeye getirme hakkının bulunduğunu düşünüyoruz."

Avrupa Adalet Divanı dün verdiği kararla, Rus enerji şirketi Gazprom'un Alman doğal gaz boru hattı Opal'de daha fazla kapasite kullanmasına yönelik kararı iptal etmişti.

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