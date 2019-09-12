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Dünya

Johnson'dan Kraliçe'ye yalan söylediği iddialarına yalanlama

İngiltere Başbakanı Johnson, parlamentonun tatil edilmesi sürecinde Kraliçe II. Elizabeth'e yalan söylediğine yönelik iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kesinlikle hayır." dedi.

Hasan Esen   | 12.09.2019
Johnson'dan Kraliçe'ye yalan söylediği iddialarına yalanlama

Londra

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentonun tatil edilmesi sürecinde Kraliçe II. Elizabeth'e yalan söylediğine yönelik iddiayı yalanladı.

Johnson, iddianın hatılatılması üzerine yaptığı açıklamada, "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

Parlamentonun tatil edilmesinin yargıya taşındığına dikkati çeken Boris Johnson, "İngiltere'deki Yüksek Mahkeme bizimle aynı fikirde, ancak Anayasa Mahkemesinin karar vermesi gerekecek." ifadesini kullandı.

Johnson'ın açıklaması, İskoçya'daki Temyiz Mahkemesinin, parlamentoyu tatil etme kararının yasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından geldi.

Muhaliflerin başvurusu üzerine konuyu ele alan mahkeme, bakanların, parlamentonun tatil edilmesine ilişkin Kraliçe'ye sundukları gerekçenin "yasa dışı" olduğuna karar vermişti.

Hükümet, Temyiz Mahkemesinin kararını Londra'daki Anayasa Mahkemesine taşıyacağını duyurmuştu.

Başbakan Johnson parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim tarihlerinde tatil etme kararı almış, buna göre parlamento pazartesi günü son oturumunu yapmıştı.

Muhalifler, Johnson'ın Brexit sürecinde parlamenterlerin müdahelesinin önüne geçmek için parlamentoyu tatil ettiğini öne sürerken, Boris Johnson ise hükümet programının hazırlanması için zamana ihtiyaç duyduğunu iddia etmişti.

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