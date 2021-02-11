Euro
8.55
Dolar
7.04
BIST 100
1,551.85
Altın
1,842.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Muş açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Esat Fırat   | 11.02.2021
Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 166 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Fanatik Yahudilerden 45'inin dini okul öğrencisi, 63'ünün de sivil polis olduğuna dikkati çekilen açıklamada, yeni grupların da polisler eşliğinde Harem-i Şerif'e girmeye başladığı kaydedildi.

İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin sabah ve öğleden sonra Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hayvan deneylerinde sona gelinen Kovid-19 aşısında kadın imzası
MHP Genel Başkanı Bahçeli Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
AB ülkeleri 'aşı pasaportu' konusunda bölünmüş durumda
Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis’te Kovid-19 tedbirlerini savundu
Filistin halkının aşı mağduriyeti

Benzer haberler

Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin halkının aşı mağduriyeti

Mossad'ın İranlı nükleer bilimci Fahrizade'yi 8 aylık bir planla öldürdüğü iddia edildi

İsrail, Batı Şeria'da Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı

İsrail, Batı Şeria'da Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı
İsrail’den Doğu Kudüs’e Yahudiler için 900 yeni konut inşa planı

İsrail’den Doğu Kudüs’e Yahudiler için 900 yeni konut inşa planı
İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı