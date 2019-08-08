Euro
6.13
Dolar
5.45
BIST 100
99,208.49
Altın
1,497.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

On bir milyar yaşındaki galaksiler görüntülendi

Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevine (ESO) ait "Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu"yla Dünya'dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan 39 büyük galaksi tespit edildi.

Emre Karaca   | 08.08.2019
On bir milyar yaşındaki galaksiler görüntülendi

Ankara

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, teleskopla kaydedilen görüntüler, 13,7 milyar yıl önce oluşan evrenin ilk 2 milyar yıllık döneminde büyük boyutlardaki galaksilerin varlığını kanıtladı. 

Çalışmada yer alan araştırmacı Tao Wang, elde edilen bulguların evrenin oluşum aşamasının yeniden yazımına ve uzaya bakışın değişimine yol açabileceğini savundu.

Görüntülerin daha büyük ve parlak başka yıldızların da mevcut olabileceği ihtimalini arttırdığını belirten Wang, buna karşılık uzaydaki geniş toz kütlelerinin uzaklardaki yıldızların görünürlüğünü azaltabileceğine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde

Benzer haberler

On bir milyar yaşındaki galaksiler görüntülendi

On bir milyar yaşındaki galaksiler görüntülendi