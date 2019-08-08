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Dünya

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden 'Cammu Keşmir' açıklaması

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya, Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesine ilişkin, "Bu konular, Hint Anayasası tarafından sağlanan, doğası gereği içişleri konularıdır." dedi.

Mehmet Alaca   | 08.08.2019
Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden 'Cammu Keşmir' açıklaması

Ankara

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin bu eyleminin idari nitelikte olduğunu ve iyi yönetişimi geliştirmeyi amaçladığını savunan Bhattacharyya, Anayasa'nın 370'inci maddesinin (Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan) operasyonel olmayan bazı hükümlerinin kaldırılarak, dezavantajlı bölgelere sosyo-ekonomik adalet sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

"İçişleri konuları"

Bhattacharyya, Cammu Keşmir eyaletinin yeniden düzenlenmesinin sıra dışı bir olay olmadığını belirterek, 1953'ten beri ve en son 2014'te eyaletler ve birlik topraklarının çeşitli şekillerde düzenlendiğini ifade etti.

"Bu tür yeniden düzenlemelerin ardındaki amaç, bölgesel eşitsizliği ele almak ve idari verimliliği artırmaktır." diyen Bhattacharyya, hükümetin sınırları veya kontrol hattını değiştirmeyi amaçlamadığını dile getirdi.

Bhattacharyya, "Bu konular, Hint Anayasası tarafından sağlanan, doğası gereği içişleri konularıdır. Alınan bu önlemler yönetişimi zenginleştirmeyi, gelişimi güçlendirmeyi ve Cammu Keşmir ile Leh'i ulusal gelişmeye ve refah seviyesine getirmeyi amaçlar." diye konuştu.

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

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