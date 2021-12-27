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Dünya, Koronavirüs

Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi

ABD'de Kovid-19’un Omicron varyantında görülen hızlı artış, 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi.

İslam Doğru   | 27.12.2021
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, ülke genelinde dün 5 bin 900 uçak seferi ertelenirken, yaklaşık 1400 uçuş da iptal edildi.

Aynı siteyi kaynak gösteren CNN, bugün de yaklaşık 2 bin 200 uçak seferinin iptal edildiğini, 3 binden fazla uçuşun da ertelendiğini yazdı.

İptal ve ertelemelerin, Omicron varyantının neden olduğu vaka artışının havayolları çalışanlarını etkilemesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Yaşanan olumsuzluk nedeniyle Noel tatili dönüşü havalimanlarını dolduran Amerikalıların zor durumda kaldığı ifade edildi.

Noel tatili nedeniyle yoğun seyahat trafiğinin yaşandığı hafta sonunda da yaklaşık 4 bin uçak seferinin ertelendiği veya iptal edildiği bildirilmişti.

Noel tatili, ülkede yıl içinde en fazla seyahat edilen en yoğun dönemi oluşturuyor.

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