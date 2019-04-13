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Dünya

'Ömer el-Beşir Sudan'ı terk etmedi, başkentte ev hapsinde'

Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu, Ömer el-Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde tutulduğunu söyledi.

İbrahim Ramadan,Ayşe Sümeyra Aydoğdu   | 13.04.2019
'Ömer el-Beşir Sudan'ı terk etmedi, başkentte ev hapsinde'

Hartum

Sudan'da ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu belirtti.

Sudan'daki yerel bir televizyon kanalına bağlanan Daklu, "Ömer el-Beşir Sudan'ı terk etmedi, başkentte ev hapsinde." diye konuştu.

Beşir'in normal şekilde görevi bırakmaya niyeti yoktu

Daklu, Beşir'in 4 aydır barışçıl eylemcilerle mücadele konusundaki ısrarının orduyu cumhurbaşkanını görevden almaya sevk ettiğini kaydetti.

Korgeneral Daklu, Beşir'in normal bir şekilde görevi bırakmadığını ve silahlı kuvvetler baskı yapmadan önce böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Askeri Geçiş Konseyi'ndeki ani değişime değinen Daklu, Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın eylemciler tarafından istenmediğini, Abdulfettah el-Burhan'ın ordu ve Sudan halkı tarafından kabul gördüğünü dile getirdi.

Daklu, son olarak Sudan'ın kaos ortamına girmesi konusunda uyararak, eylemcileri Askeri Geçiş Konseyi'ni tamamıyla kabul etmeye çağırdı.

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