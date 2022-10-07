Dolar
18.58
Euro
18.10
Altın
1,697.55
ETH/USDT
1,326.00
BTC/USDT
19,433.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başakşehir Millet Bahçesi’nde gençlerle bir araya geldiği programda konuşuyor. Ampute Futbol Dünya Kupası yarı final maçında Türkiye, Vodafone Park'ta Özbekistan'la karşılaştı.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanımı konusunda uyardı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı.

Cüneyt Karadağ   | 07.10.2022
Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanımı konusunda uyardı

Berlin

Scholz, Prag'da düzenlenen gayriresmi AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Nükleer silahların kullanılması kabul edilemez." dedi.

Rusya'dan gelen bu tür tehditlere net bir cevap vermenin önemli olduğunu anlatan Scholz, "Bu cevap şu olmalı; herkes bunu bırakmalı. Bu dünya için tehlikeli olur." diye konuştu.

Scholz, zirvede son gelişmeleri tartıştıklarını ve Ukrayna'ya devam eden siyasi, ekonomik ve askeri desteği teyit ettiklerini belirtti.

Alman Başbakan, "Prag'dan net bir mesaj veriyoruz; Avrupa devletleri Ukrayna'nın yanında sımsıkı duruyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunması için desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Scholz, Avrupa devletlerinin Rusya'nın tartışmalı referandumların ardından geçen ay Ukrayna'nın doğu topraklarını yasa dışı ilhakını asla tanımayacağının da altını çizerek, "Bizim için bu düzmece referandumlar geçersizdir." dedi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yusufeli yeni yerleşim yerinde okullar 24 Ekim'de açılacak
Mevlit Kandili idrak edildi
Bakan Yanık: 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşımızın ailelerine evde bakım ödemesi yapıyoruz
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Ankara'da yapımı tamamlanan Aydıncık Cemevi törenle açıldı

Benzer haberler

Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanımı konusunda uyardı

Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanımı konusunda uyardı

Beyaz Saray: Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin emare yok

Almanya 'kışı atlatmak' için Körfez’in kapısında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet