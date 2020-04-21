Euro
7.57
Dolar
6.98
BIST 100
97,619.00
Altın
1,673.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NSU davasında gerekçeli kararın yazımı 93 hafta sürdü

Almanya’da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesi, çeşitli bombalı saldırılar ve silahlı soygun suçlarının faili olan Neo-nazi terör örgütü "Nasyonal Sosyalist Yeraltı" (NSU) davasına ilişkin kararın gerekçesinin yazımı tamamlandı.

Cüneyt Karadağ   | 21.04.2020
NSU davasında gerekçeli kararın yazımı 93 hafta sürdü

Berlin

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde 5 yıl süren NSU davasındaki gerekçeli kararın yazımı ancak 93 haftada tamamlanabildi. 3 bin 25 sayfalık gerekçeli kararda, örgütün hayattaki tek üyesi ve ömür boyu hapis cezası alan Beate Zschaepe'nin tek başına hareket etmediği vurgulandı.

Gerekçeli kararın taraflara ulaşmasının ardından 1 ay içerisinde kararın temyize götürülme imkanı bulunuyor.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da, 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. Cinayetler uzun süre karanlıkta kalmış, Alman medyası, 2000'li yıllarda cinayetlerin arkasında mafyanın ya da ailelerin olduğunu öne süren ve "döner cinayetleri" olarak adlandırılan haberler yapmıştı.

Neo-nazi terör örgütünün uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimleri tarafından tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya’da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü. Beate Zschaepe ise NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten sonra polise teslim olmuştu.

NSU davası

2013’te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018'de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ila 10 yıl hapis cezası almıştı.

Almanya'nın en geniş kapsamlı davalarından NSU'da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti. Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 648'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 660 bini aştı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 337'ye yükseldi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 500'ü aştı

Benzer haberler

NSU davasında gerekçeli kararın yazımı 93 hafta sürdü

NSU davasında gerekçeli kararın yazımı 93 hafta sürdü

Almanya'dan gelecek Türk vatandaşlarının kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı

Almanya’da Müslüman kuruluşlar 3 Mayıs’ta camilerin açılması için hazırlık yapıyor

Avrupa 'uzaktan eğitime' hazırlıksız yakalandı

Avrupa 'uzaktan eğitime' hazırlıksız yakalandı
Balıkesir'de 'WhatsApp ekmek hattı' aracılığıyla vatandaşa 60 bin ekmek ulaştırıldı

Balıkesir'de 'WhatsApp ekmek hattı' aracılığıyla vatandaşa 60 bin ekmek ulaştırıldı
Almanya'da 5 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 5 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti