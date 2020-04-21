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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 337'ye yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 17 bin 337'ye yükseldi.

Hasan Esen   | 21.04.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 337'ye yükseldi Fotoğraf: Kate Green/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 17 bin 337'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 16 bin 509'dan 17 bin 337'ye, vaka sayısı 4 bin 301 artarak 129 bin 44'e çıktı. 

Son 24 saatte 11 bin 626 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 397 bin 670'e, tekrarlar ile de toplam test sayısı 535 bin 342'ye yükseldi.

Ülkede 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596, 449 ve 823 olarak kayıtlara geçti. 

24 saat içindeki can kaybının 449'dan 823'e çıkmasının hafta sonu verilerinin hafta içi kayıtlara geçmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. 

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.

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