Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
109,508.40
Altın
1,738.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Norveç ve Finlandiya, İsveç hariç komşularına sınırları açıyor

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sınırlarını kapatan Norveç ve Finlandiya, 15 Haziran'dan itibaren İsveç dışındaki bütün komşularına sınırlarını tamamen açma kararı aldı.

Atila Altuntaş   | 12.06.2020
Norveç ve Finlandiya, İsveç hariç komşularına sınırları açıyor

Stockholm

Norveç hükümetinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, İzlanda, Finlandiya Götland ve Danimarka ile 15 Haziran'dan itibaren sınırların açılacağı ve normal seyahatlerin başlayacağı duyuruldu. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Açıklamada, enfeksiyonun yüksek olduğu İsveç'e bir süre daha sınırların açılmayacağı bildirildi.

Finlandiya İçişleri Bakanı Maria Ohisalo da 15 Haziran'dan itibaren Finlandiya'nın sınırlarını komşularına açacağını duyurdu.

Danimarka, Norveç ve Baltık ülkeleriyle 15 Haziran'dan itibaren seyahatlerin normale döneceğini sadece İsveç'e sınırlarını açmayacaklarını kaydeden Ohisalo, İsveç'teki virüs vakalarının yüksek olmasının bu kararı almakta etkili olduğunu vurguladı.

İsveç'ten tepki

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg, komşu ülkelerin kararına tepki gösterdi.

Avrupa Komisyonunun Schengen bölgesinde seyahat etme yasağını 15 Haziran'da kaldırma kararı aldığını kaydeden Damberg, ''AB ülkeleri, iç sınır seyahat yasağını 15 Haziran'da kaldırıyor. İskandinavya ülkeleri arasındaki iş birliğini zayıflatmamamız lazım. İskandinavya ülkelerinin arasındaki turizm ekonomisi de bir tarafa bırakılmaz.'' değerlendirmesinde bulundu.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan uzmanlar, Kovid-19'la mücadele kapsamında İsveç'in gevşek önlemler alması ve ölüm oranlarının diğer İskandinavya ülkelerine göre fazla olmasının, Finlandiya ve Norveç'i böyle bir kararı almaya ittiğini belirtti.

İsveç'te 4 bin 854 kişi virüsten öldü

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 854'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 49 bin 684'e ulaştı.

Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye, vaka sayısı da 8 bin 608'e yükseldi.

Finlandiya'da virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 325'e, vaka sayısı da 7 bin 73'e çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulması bekleniyor
Kovid-19'u yenen 17 günlük bebek ile anne ve babası alkışlarla taburcu edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 374'e yükseldi

Benzer haberler

Norveç ve Finlandiya, İsveç hariç komşularına sınırları açıyor

Norveç ve Finlandiya, İsveç hariç komşularına sınırları açıyor

Norveç'te camiye saldıran terörist 21 yıl hapse mahkum edildi

İsveç'in eski Başbakanı Olof Palme'nin katil zanlısı 34 yıl sonra açıklandı

İsveç'te George Floyd için gösteri düzenlendi

İsveç'te George Floyd için gösteri düzenlendi
Norveç'te beyninde tümör bulunan Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi

Norveç'te beyninde tümör bulunan Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi