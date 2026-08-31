Norveç Kralı 5. Harald için 9 Eylül'de Oslo'da cenaze töreni düzenlenecek

Norveç Kraliyetinden, 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybeden Kral 5. Harald'ın cenaze törenine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 5. Harald için Oslo Katedrali'nde 9 Eylül Çarşamba günü yerel saatle 13.00'te cenaze töreni yapılacağı kaydedildi.

Cenaze töreninin ardından 5. Harald'ın Akershus Kalesi'ndeki Kraliyet Mozolesi'ne defnedileceği belirtilen açıklamada, kralın naaşının yarından itibaren Kraliyet Sarayı'nda ziyaret edilebileceği aktarıldı.

Çok sayıda yetkilinin katılması beklenen cenaze töreni için Oslo'da yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Norveç'te Kral 5. Harald'ın ölümünden sonra ulusal yas süreci devam ederken, ülke genelindeki kiliselerde de anma ayinleri düzenlendi.

Oğlu tahta geçti

Bu arada, 5. Harald'ın 53 yaşındaki oğlu "Kral 8. Haakon" ünvanıyla tahta geçti. Norveç'in yeni kralı 8. Haakon, babasının mirasına sahip çıkacağını ve Norveç'e en iyi şekilde hizmet edeceğini ifade etti.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan Veliaht Prenses Mette-Marit ise Norveç'in yeni kraliçesi oldu.

Bu arada, Kral 5. Olav'ın oğlu olan Harald, 21 Şubat 1937'de dünyaya gelmişti. Babasının 1991'de hayatını kaybetmesiyle kral ünvanı alan 5. Harald, 35 yıl tahtta kalmıştı.