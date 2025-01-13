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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Norveç, İsrail-Filistin arasında iki devletli çözüm için konferans düzenleyecek

Norveç, 15 Ocak'ta İsrail-Filistin arasında iki devletli bir çözüm bulunmasına odaklanan uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Muhammet Nazım Taşcı  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Norveç, İsrail-Filistin arasında iki devletli çözüm için konferans düzenleyecek

İstanbul

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak" kapsamındaki konferansın, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide başkanlığında başkent Oslo'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Eide, konferansla ilgili yaptığı açıklamada, "Savaşı sona erdirmek için çok çalışmaya devam etmemiz gerekirken, çatışmaya hem Filistinliler hem de İsrailliler için kendi kaderini tayin, güvenlik ve adalet sağlayan kalıcı bir çözüm için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

15 Ocak'ta yapılacak konferansa, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin de aralarında bulunduğu 80'den fazla kuruluş ve ülkenin temsil edilmesi bekleniyor.

Muhammed Mustafa'nın ziyareti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasından bu yana Filistin'den yapılan ilk resmi ziyaret olacak.

Konferans, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 584 Filistinliyi öldürdüğü, 109 bin 731 kişiyi yaraladığı soykırımın devam ettiği bir dönemde gerçekleştirilecek.

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