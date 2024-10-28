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Dünya

Norveç, ABD'den yaklaşık 363 milyon dolar değerinde uçaksavar füzeleri satın alacak

Norveç, ABD'den yaklaşık 363 milyon dolar değerinde uçaksavar füzeleri satın alacağını bildirdi.

Dilara Karataş  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Norveç, ABD'den yaklaşık 363 milyon dolar değerinde uçaksavar füzeleri satın alacak

Ankara

Norveç'te yayın yapan NRK radyosunun haberine göre, Oslo hükümeti, ABD'den "AIM-120C-8" Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze satın alacak.

Yaklaşık 363 milyon dolar değerindeki bu füzeler aynı zamanda F-35A uçaklarının cephaneliğine de dahil edilebilecek.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, yaptığı açıklamada, bu satışın, şimdiye kadar tek seferde yapılan en büyük silah alımlarından biri olduğunu belirtti.

Gram, yeni füzelerin "Norveç'i hava saldırılarına karşı daha iyi koruyabileceğini" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 12 Haziran'da Norveç'e yaklaşık 1,94 milyar dolar değerinde gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze ve diğer askeri ekipmanların satışına onay vermişti.

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