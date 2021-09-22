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Dünya

Nikaragua'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muhammed Emin Canik   | 22.09.2021
Nikaragua'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Buenos Aires

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın Jiquilillo şehri yakınlarında 6,5 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 30,7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Jiquilillo sahilinin 78 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Denizde meydana gelen depremde şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

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