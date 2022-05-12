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Dünya

Nijerya'daki şiddet olaylarında en az 40 kişi öldü

Nijerya'nın Taraba eyaletinde iki grup arasında devam eden şiddet olaylarında en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 12.05.2022
Nijerya'daki şiddet olaylarında en az 40 kişi öldü

Abuja

Güney Taraba Senatörü Emmanuel Bwacha, yaptığı açıklamada, Tarti köyünde Kutep kabilesi üyeleri ile çobanlar arasında şiddet olayları yaşandığını belirtti.

Bwacha, bir grup motosikletli kişinin düzenlediği saldırılarda aralarında askerlerin de bulunduğu en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Bwacha, çok sayıda evin de kundaklandığını söyledi.

Bwacha, hükümete, ilgili kurumları saldırının kurbanlarına yardım malzemeleri sağlamaya yönlendirmesi için çağrıda bulundu.

Taraba Polis Sözcüsü Usman Abdullahi, eyaletteki şiddet olaylarında 6 asker ve 1 polisin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de kaybolduğunu söylemişti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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