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Dünya

Biden, Kovid-19 teknolojilerini DSÖ üzerinden dünya ile paylaşacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 ile mücadeleye devam edilmesi vurgusu yaparak, salgının başından bu yana Kovid-19'a karşı geliştirdikleri teknolojileri Dünya Sağlık Örgütü üzerinden tüm dünya ile paylaşacaklarını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 12.05.2022
Biden, Kovid-19 teknolojilerini DSÖ üzerinden dünya ile paylaşacaklarını duyurdu

Washington DC

Biden, ABD, Endonezya, Almanya ve Belize'nin ev sahipliği yaptığı ve çevrim içi düzenlenen 2. Kovid-19 Zirvesi'nde açılış konuşmasını yaptı.

2021 Eylül'de yapılan 1. Kovid-19 Zirvesi'nden bu yana alınan yoldan son derece memnuniyet duyduğunu belirten Biden, o tarihten bu yana 213 ülkeye 500 milyon Kovid-19 aşısı dağıttıklarını aktardı.

Biden, salgının henüz bitmediğinin ve hala mücadele edilecek birçok şey olduğunun altını çizerek, "Bugün ABD'de çok trajik bir kilometre taşına ulaştık. 1 milyon kişi Kovid-19'dan öldü, ailelerin sofrasında 1 milyon sandalye boş kaldı. Bu kayıpların hiçbirinin yeri doldurulamaz." dedi.

Dünya Bankası bünyesinde küresel sağlık güvenliği fonu kurulacak

Hem Kovid-19'un yenilmesi hem de gelecekteki salgınların önlenmesi adına ABD'nin kendi üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Biden, "ABD'nin kritik Kovid-19 sağlık teknolojilerini DSÖ Kovid-19 Teknoloji Erişim havuzu üzerinden dünya ile paylaşacağını duyuruyorum. Birçok Kovid-19 aşısında kullanılan protein teknolojisi de dahil ABD hükümetinin mülkiyetindeki sağlık teknolojilerini herkese açık hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

Biden, hızlı testler ve antiviral tedavilere erişimin kolaylaştırılması için de yeni bir pilot program oluşturacaklarını belirterek, "Dünya Bankası bünyesinde 450 milyon dolar tohum yatırımla bu yaz bir küresel sağlık güvenliği fonu kuracağız. Bu fonun kurulmasındaki öncü rolleri için Endonezya ve İtalya'ya teşekkür etmek isterim." ifadelerini kullandı.


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