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Dünya

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 18 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyinde silahlı çetelerin rehin aldığı kadın ve çocuklar oluşan 18 kişi kurtarıldı.

Adam Abu-bashal   | 03.08.2020
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 18 kişi kurtarıldı Fotoğraf: AA Arşiv

Abuja

Rivers Eyaleti Emniyet Müdürü Nnamdi Omoni, yaptığı açıklamada, eyaletin Owerri bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırının ardından çetelere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Omoni, operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı kadın ve çocuklar oluşan 18 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 3 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Omoni, 1 kişinin yakalandığını ve çetelere ait mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü. Ülkede 2019'un ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda 1460 kişi hayatını kaybetti.

Nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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