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Dünya

Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller 10 can aldı

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.

Adam Abu-bashal   | 22.08.2022
Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller 10 can aldı

Abuja

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamaawa Genel Sekreteri Sulaiman Muhammad, yaptığı açıklamada, eyalette iki gündür devam eden şiddetli yağışların sellere neden olduğunu belirtti.

Muhammad, eyaletin Girei köyünde seller nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve bazılarının da kaybolduğunu kaydetti.

Seller nedeniyle 2 bin 538 kişinin yerinden olduğunu aktaran Muhammad, yaralıların hastanelere sevk edildiğini dile getirdi.

Muhammad, hükümetin selzedelere acil insani yardım gönderdiğini ifade etti.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Nijerya'nın Kano ve Jigawa eyaletlerinde sağanakların yol açtığı sellerde 225 yerleşim yeri sular altında kalmıştı.

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın 5 eyaletindeki selin etkisini azaltmak için acil durum hazırlığı olarak 70 bin avro destek sağlamıştı.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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