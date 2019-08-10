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Dünya

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde

Nijerya'da kurtarılan 10 Türk gemici, güvenlik güçlerinin kontrolünde helikopterlerle Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi. Türk vatandaşlarının, resmi işlemlerin ardından sabah saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Gökhan Kavak   | 10.08.2019
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde

Abuja

Nijerya'da kurtarılan 10 Türk gemici, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi. 10 mürettebatı Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız dün geceyi güneyde geçirdiler. Sel olduğu için havaalanına ulaşamadılar ama bu sabah ulaştılar ve Abuja'ya geldiler." dedi.

Ulueren ayrıca, "Gelmelerini görmekten dolayı çok sevindik. Yarın sabah da Kurban Bayramı'nda Türkiye'ye gidecek olmaları bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Kurtarılan mürettebatın isimlerinin, Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar olduğu aktarıldı.

Gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, 10 kişinin başkent Abuja'daki resmi işlemlerin ardından sabah saatlerinde Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.

Kaçırılan 10 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

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