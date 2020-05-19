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Dünya, Koronavirüs

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini geçti

Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 6 bini aştı.

Adam Abu-bashal   | 19.05.2020
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini geçti Fotoğraf: Adeyinka Yusuf/AA

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 6 bini aştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 216 artarak 6 bin 175 olduğu bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar 192 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 1644 olduğu ifade edildi.

Nijerya'nın 3 bölgesinde, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından vaka sayısı artmaya başladı.

Afrika kıtasında vaka sayısı 88 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 500'den fazla artarak 88 bin 172'ye yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 artarak 2 bin 834'e ulaştı. Şimdiye kadar 33 bin 863 kişi sağlığına kavuştu.

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