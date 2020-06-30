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Dünya, Koronavirüs

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Kovid-19 vaka sayısı 25 bini geçti.

Adam Abu-bashal   | 30.06.2020
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bini aştı Fotoğraf: Adeyinka Yusuf /AA

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 132 bin 304 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 566 artarak 25 bin 133'e çıktığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 573'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 402 olduğu aktarıldı.

Ülkede Kovid-19 tedbirleri hafifletildi

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayıları artmasına rağmen, tedbirler hafifletildi.

Lagos 10 bin 310, başkent Abuja 1818, Oyo 1372, Kano 1211, Rivers 1056 ve Edo 986 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 395 bini aştı, virüs nedeniyle de yaşamını yitirenlerin sayısı ise 10 bine yaklaştı.

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