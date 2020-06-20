Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 19 bini aştı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs vaka sayısı 19 bin 147'ye yükseldi.
Abuja
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 108 bin 548 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.
Vaka sayısının son 24 saatte 667 artarak 19 bin 147'ye çıktığı belirtildi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 12 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 487'ye ulaştığı, iyileşenlerin sayısının da 6 bin 581 olduğu ifade edildi.
Lagos 8 bin 177, başkent Abuja 1489, Kano 1182, Oyo 809, Edo 748 ve Rivers 739 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.
Afrika kıtasında vaka sayısı 288 bini geçti
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 288 bini aştı, 7 bin 713 kişi hayatını kaybetti.
Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 2 bin 17 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1831 ölümle Güney Afrika, 825 ile Cezayir, 506 ile Sudan ve 487 ölümle Nijerya izledi.
Vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir olarak sıralandı.
Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.