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Dünya, Koronavirüs

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 500'ü aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen vaka sayısı 14 bin 500'ü üzerine çıktı.

Adam Abu-bashal   | 12.06.2020
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 500'ü aştı

Abuja

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 85 bin 375 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 681 artarak 14 bin 554'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 387'ye çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 494'e ulaştığı kaydedildi.

Nijerya'da Lagos 6 bin 611, başkent Abuja 1097, Kano 1048, Ogun 523 ve Edo 490 ve Rivers 454 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 213 bini aşarken, 5 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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