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Dünya

Nijerya'da kamyon pazara girdi: 20 ölü

Ülkede ulusal basına yansıyan haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Akungba Akoko bölgesinde pazara giren kamyon, çok sayıda kişiyi ezdi.

Adam Abu-bashal   | 02.11.2020
Nijerya'da kamyon pazara girdi: 20 ölü

Abuja

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın batısında meydana gelen trafik kazasında 20 kişi öldü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Akungba Akoko bölgesinde pazara giren kamyon, çok sayıda kişiyi ezdi.

Kazada 20 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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