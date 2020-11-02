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Dünya

Fransa'da halkın sadece 26'sı 'yönetimin kendilerini koruyabileceğine' inanıyor

Fransa'da yapılan bir anket, hükümete güvenenlerin oranının yüzde 26 olduğunu gösterdi.

Alaattin Doğru   | 02.11.2020
Fransa'da halkın sadece 26'sı 'yönetimin kendilerini koruyabileceğine' inanıyor

Paris

Fiducial/Odoxa araştırma şirketinin anketinde, hükümetin aldığı güvenlik tedbirlerinin kendilerini terör ya da diğer saldırılara karşı koruyacağına güvenenlerin oranı yüzde 26 çıktı.

Bu oran temmuz ayında yapılan ankette yüzde 42 oranında çıkmıştı.

Son 4 yılda hükümetin kendilerini koruyacağına inananların oranı, Ekim 2019'da bir polis karakoluna yönelik saldırısı sonrası hariç yüzde 40'ın altına hiç düşmemişti.

Ayrıca, ankete katılanların yüzde 57'si Fransa sokaklarında, özellikle ibadet yerleri yakınlarında yeterince polis ve asker olmadığını düşünüyor.

Ülkede yapılan 7 güven anketinin eylül ayı ortalaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir önceki ay yüzde 41 olan güvenin yüzde 38,7'ye gerilediğini ortaya koymuştu.

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