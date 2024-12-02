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Dünya

Nijerya'da çocuklara sıtma aşısı uygulaması başlatıldı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da çocuklara sıtma aşısı uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Nijerya'da çocuklara sıtma aşısı uygulaması başlatıldı

Abuja

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansından (NPHCDA) yapılan açıklamada, sıtma aşısının yaygınlaştırılması için ilk olarak Kebbi ve Bayelsa eyaletlerinde başlandığı belirtildi.

Açıklamada, sıtma aşısının artık Ulusal Bağışıklama Programı'nın bir parçası olacağı, bu sayede milyonlarca çocuğa koruma sağlayacağı ve ülkeyi sıtmasız bir geleceğe yaklaştıracağı kaydedildi.

NPHCDA Direktörü Muyi Aina, yaptığı açıklamada, aşının rutin bağışıklama programının bir parçası olarak 5 ila 15 aylık çocuklara uygulanacağını belirtti.

Ek dozlar geldikçe bu uygulamanın diğer eyaletlerde de yaygınlaştırılacağını aktaran Aina, "Aşının ikinci aşaması 19 eyaleti, üçüncü aşaması ise kalan 15 eyaleti kapsayacak. Her iki aşamanın da 2025 yılında tamamlanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Ali Pate, ülkede sıtma salgınının yıllık 1 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olduğunu ve salgın nedeniyle onlarca kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Her 2 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Her 2 dakikada bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi yaşamını yitirirken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

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