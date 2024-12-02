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Dünya

Fransa'da yüzlerce taksicinin eylemi trafikte aksamalara neden oldu

Fransa'nın Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde, sağlık ulaşımında yapılan tarife değişikliğini protesto eden yüzlerce taksicinin eylemi, trafikte aksamalara yol açtı.

Şeyma Yiğit  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Fransa'da yüzlerce taksicinin eylemi trafikte aksamalara neden oldu

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde A7 ve A43 otoyolunda taksiciler Lyon şehrine doğru yolları trafiğe kapattı. A43 otoyolunda 400'e yakın A7 otoyolunda ise 100'den fazla taksi eyleme katıldı.

Sağlık ulaşımında yapılan tarife değişikliğini protesto eden taksiciler, eylemlerinin hafta boyunca devam edebileceğini ifade etti.

Solcuların yanı sıra aşırı sağcıların da güvensizlik oyu tehdidinde bulunduğu Başbakan Michel Barnier hükümeti tarafından taksicilerin taleplerine henüz yanıt verilmedi.

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