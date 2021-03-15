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Dünya

Nijerya'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğretmen kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir ortaokula saldıran silahlı kişiler, 3 öğretmeni kaçırdı.

Adam Abu-bashal   | 15.03.2021
Nijerya'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğretmen kaçırıldı

Abuja

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Birnin Gwari bölgesine bağlı Rema köyündeki Lea Ortaokulu'na düzenlediği saldırıda 3 öğretmeni kaçırdığını belirtti.

Saldırının ardından yapılan yoklamada hiçbir öğrencinin kaybolmadığının fark edildiğini kaydeden Aruwan, kaçırılan öğretmenleri bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Aruwan, ordunun başlattığı arama kurtarma çalışmalarında geçen hafta kaçırılan 2 çocuğun kurtarıldığını aktardı.

Geçen hafta bir kolejde 219 kişi kaçırılmıştı

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 5 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan 219 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180'i kurtarılmıştı. Diğer 39 öğrencinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle Kaduna gibi bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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