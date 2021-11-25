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Dünya

Nijerya'da 150 binden fazla çocuk HIV taşıyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 150 binden fazla çocuğun İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) ile enfekte olduğu bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 25.11.2021
Nijerya'da 150 binden fazla çocuk HIV taşıyor

Abuja

Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Müdürü Aliyu Gambo, yaptığı açıklamada, ülkenin son birkaç yılda HIV/AIDS ile mücadelede önemli ilerleme kaydettiğini belirtti. Ülkede genelinde 150 binden fazla çocuğun HIV taşıdığını aktaran Gambo, ancak şu anda sadece 80 bin çocuğun düzenli tedavi gördüğünü söyledi.

Gambo, ülkede tahminen 1,8 milyon kişinin HIV ile yaşadığını ifade ederek bunların yüzde 90'ının HIV durumunun farkında olduğunu ve yüzde 96'sının tedavi altında olduğunu dile getirdi.

NACA'nin HIV/AIDS'e karşı kampanyaları sürdürmeye devam edeceğini kaydeden Aliyu, halka virüse karşı test yaptırmaları çağrısında bulundu.

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