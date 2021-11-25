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Dünya

BM, Etiyopya'da 450 bin kişiye gıda yardımı yapacak

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Etiyopya Ofisi, Etiyopya'da hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalardan etkilenen 450 bin Etiyopyalıya gelecek iki hafta içinde gıda yardımı yapacaklarını açıkladı.

Gökhan Kavak   | 25.11.2021
BM, Etiyopya'da 450 bin kişiye gıda yardımı yapacak

İstanbul

WFP Etiyopya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, gıda yardımlarının Dessie ve Kombolcha bölgelerindeki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki çatışmalardan etkilenen 450 bin Etiyopyalıya gelecek iki hafta içinde gıda yardımı yapılacağı belirtildi.

WFP tarafından şimdiye kadar Tigray'da 2,9 milyon, Amhara'da 220 bin ve Afar'da 124 bin kişiye gıda yardımında bulunulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, uluslararası kuruluşlara da yardım çağrısı yapıldı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek dün cepheye gittiği bildirilmişti

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.



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