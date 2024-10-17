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Dünya

Nijerya, sıtma ile mücadele için 846 bin doz aşı teslim aldı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'ya, sıtma ile mücadele kapsamında Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakının (GAVI) gönderdiği 846 bin doz sıtma aşısı ulaştı.

Adam Abu-bashal  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Nijerya, sıtma ile mücadele için 846 bin doz aşı teslim aldı

Abuja

GAVI tarafından gönderilen 846 bin doz "R21/Matrix-M" sıtma aşısı, başkent Abuja'da yetkililere teslim edildi.

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammed Ali Pate, yaptığı açıklamada, aşıların ülkeye gelmesinin hükümetin ülkede sıtmayı ortadan kaldırma çabalarında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Aşıların ilk olarak hastalığın en yoğun görüldüğü eyaletlere dağıtılacağını kaydeden Pate, aşının sıtmaya yönelik diğer tedavilere tamamlayıcı olarak hizmet edeceğini söyledi.

Aşının etkinliğine ilişkin endişelere de değinen Pate, aşının sıtma tedavisinde güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını ifade etti.

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