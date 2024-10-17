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Dünya

Yunanistan, iltica başvurusu reddedilenlerin geri gönderilmesi için AB politikası istiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nde (AB) iltica başvurusu kabul edilmeyen göçmenlerin geri gönderilmeleri için işlevsel bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Derya Gülnaz Özcan  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Yunanistan, iltica başvurusu reddedilenlerin geri gönderilmesi için AB politikası istiyor

Atina

Miçotakis, Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB'nin rekabet gücüne ilişkin konuların bugünkü zirvede ele alınacak önemli maddelerden biri olduğunu belirten Miçotakis, Yunan hükümetinin bu konuda eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin geçen ay sunduğu önerileri destekleyeceğini belirtti.

Zirvenin önemli konularından birinin de göç meselesi olduğuna dikkati çeken Miçotakis, AB'nin göçmenler için işlevsel bir geri dönüş politikası oluşturması gerektiğini ifade etti.

Miçotakis, AB'de iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin geri gönderilmesine ilişkin AB Komisyonuna öneriler sunulacak olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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